Prakiraan Cuaca Jakarta Selasa 5 Mei 2026, Hujan dari Pagi Hingga Sore

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan ringan hingga petir pada Selasa (5/5) pagi hingga sore.

Melalui laman resminya yang dikutip di Jakarta, Selasa, BMKG memerinci wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara diperkirakan berawan hingga hujan ringan.

Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Seribu diperkirakan hujan petir.

Memasuki siang hari, sebagian wilayah Jakarta seperti Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan. Sedangkan. Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu diperkirakan telah berawan.

Sedangkan pada sore hari hingga malam hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan tebal.

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga 27 derajat Celsius.

Kemudian memasuki siang hari suhu udara mencapai 27 sampai 28 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 26 sampai 29 derajat Celcius. (antara/jpnn)

