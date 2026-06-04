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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Riau Hari Ini, BMKG Catat 67 Hotspot Tersebar di Delapan Daerah

Kamis, 04 Juni 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Riau Hari Ini, BMKG Catat 67 Hotspot Tersebar di Delapan Daerah - JPNN.COM
BMKG mencatat adanya peningkatan jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Sumatra. Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Riau pada Kamis (4/6/2026) didominasi kondisi udara kabur hingga berawan.

Meski demikian, hujan masih berpotensi mengguyur sejumlah daerah pada sore hingga dini hari.

Forecaster on Duty BMKG Pekanbaru Putri Santy S mengatakan pada pagi hingga siang hari cuaca di Riau umumnya berada dalam kondisi udara kabur hingga berawan.

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Memasuki sore hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi.

Sementara pada dini hari, hujan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Indragiri Hilir pada sore, malam hingga dini hari.

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“Potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kampar dan Indragiri Hilir,” ujar Putri.

Secara umum, suhu udara di Riau diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara 55 hingga 100 persen.

BMKG mencatat adanya peningkatan jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Sumatra.

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TAGS   hotspot  BMKG  Cuaca  cuaca Riau  Titik Panas  prakiraan cuaca 
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