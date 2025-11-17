Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Senin 17 November, Sebagian Kota Besar Indonesia Diguyur Hujan

Senin, 17 November 2025 – 07:55 WIB
Prakiraan Cuaca Senin 17 November, Sebagian Kota Besar Indonesia Diguyur Hujan - JPNN.COM
Ilustasi cuaca hujan. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan terdapat potensi hujan dengan beragam intensitas di sejumlah kota besar di Indonesia dalam periode tertentu pada Senin (17/11).

Prakirawan BMKG Sastia Frista dalam prakiraan cuaca daring di Jakarta menyampaikan cuaca berawan tebal diprediksi terjadi di Banda Aceh serta hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Palembang.

Sementara itu, hujan intensitas sedang berpotensi turun di wilayah Jambi, Bandar Lampung, dan Padang serta hujan disertai petir di daerah Pekanbaru dan Pangkal Pinang.

Baca Juga:

"Di Pulau Jawa diprakirakan akan hujan ringan di Kota Yogyakarta, lalu hujan sedang di Semarang dan Serang, serta waspadai hujan disertai dengan petir di Kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya," ujar dia dikutip dari Antara.

BMKG juga memprakirakan hujan ringan dialami masyarakat yang berada di wilayah Denpasar dan Mataram serta hujan disertai petir di Kupang.

Untuk wilayah Kalimantan, Sastia memaparkan terdapat potensi hujan ringan pada hari ini di daerah Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya, serta hujan dengan intensitas sedang di Pontianak dan hujan petir di Banjarmasin.

Baca Juga:

Di wilayah Sulawesi, BMKG memperingatkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Kendari dan Makassar serta hujan petir di Mamuju.

BMKG memprediksi di wilayah timur Indonesia terdapat potensi udara kabur untuk wilayah Sorong serta hujan ringan di Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya, serta hujan intensitas sedang di Merauke.

BMKG memprakirakan sebagian kota besar di Indonesia diguyur hujan pada Senin (17/11).

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   prakiraan cuaca  perkiraan cuaca hari ini  BMKG  Cuaca Hari Ini 
BERITA PRAKIRAAN CUACA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp