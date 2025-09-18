Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Praktisi Hukum Ingatkan Influencer Bijak Berpendapat di Ruang Digital

Kamis, 18 September 2025 – 21:06 WIB
Praktisi Hukum Ingatkan Influencer Bijak Berpendapat di Ruang Digital - JPNN.COM
Praktisi Hukum, Muhammad Yamin Nasution saat diskusi publik bertema "Bahaya Disinformasi Influencer Bagi Persatuan Bangsa", di Jakarta, Kamis (18/9). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi Hukum, Muhammad Yamin Nasution menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan yang jelas.

Hal tersebut disampaikan pada diskusi publik bertema "Bahaya Disinformasi Influencer Bagi Persatuan Bangsa", di Jakarta, Kamis (18/9). 

"Disinformasi di ruang digital tidak bisa dianggap sepele karena memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan pidana, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," kata M. Yamin Nasution. 

Baca Juga:

Menurutnya, setiap orang harus berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial. 

"Ujaran kebencian, misalnya, merupakan bentuk disinformasi yang paling sering terjadi. Jika melanggar, tentu bisa dijerat hukum,” lanjutnya. 

Dia mencontohkan kasus publik figur seperti Nikita Mirzani yang sempat tersandung persoalan hukum akibat pernyataannya di media sosial.

Baca Juga:

"Fenomena tersebut menjadi pelajaran penting bahwa hukum berlaku untuk siapa saja, tanpa pandang bulu," ujarnya. 

Lebih lanjut, Yamin menyoroti maraknya hujatan kepada kepala negara di media sosial.

Praktisi Hukum, Muhammad Yamin Nasution menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan yang jelas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Influencer  Ruang Digital  Bijak Bermedsos 
BERITA INFLUENCER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp