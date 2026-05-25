Praktisi Kesehatan: Implan Gigi Solusi untuk Estetika & Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Implan gigi modern menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kehilangan gigi.

Perkembangan teknologi tersebut tidak hanya mengedepankan hasil yang natural dan tahan lama, tetapi keberhasilan prosedur ini juga sangat ditentukan oleh keahlian dan pengalaman dokter yang menangani.

Di balik berbagai inovasi tersebut, sosok drg. Christine Hendriono, Sp.KG, GCOI, MS Implant (Rome) menjadi salah satu praktisi yang aktif mengembangkan kompetensinya, khususnya dalam bidang konservasi gigi dan implantologi modern.

Bagi drg. Christine, implan gigi bukan sekadar tindakan mengganti gigi yang hilang, melainkan bagian dari upaya menjaga kesehatan struktur mulut secara menyeluruh dalam jangka panjang.

“Implan gigi tidak hanya mengembalikan estetika, tetapi juga fungsi dan kesehatan tulang rahang. Karena itu, perencanaan dan eksekusinya harus dilakukan dengan sangat presisi,” jelas drg. Christine.

Solusi Permanen dengan Teknologi Modern

Dokter Christine menyebutkan implan gigi merupakan prosedur penanaman akar gigi buatan berbahan titanium ke dalam tulang rahang, yang kemudian menjadi fondasi bagi mahkota gigi.

"Teknologi modern memungkinkan proses ini dilakukan dengan lebih akurat dan minim risiko," kata dia.