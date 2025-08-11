Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Praktisi Ketenagakerjaan: Serikat Pekerja Mesin Pendukung Keberlanjutan Perusahaan

Senin, 11 Agustus 2025 – 19:40 WIB
Praktisi Ketenagakerjaan: Serikat Pekerja Mesin Pendukung Keberlanjutan Perusahaan - JPNN.COM
Praktisi Ketenagakerjaan Djusman Hi Umar. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Praktisi ketenagakerjaan Djusman Hi Umar mengatakan serikat pekerja merupakan mitra strategis perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak pekerja.

Dia menganalogikan perusahaan seperti sebuah kapal besar memiliki nahkoda dan kru yang memiliki peran berbeda, tetapi tujuan mereka sama, yakni sampai di pelabuhan dengan selamat dan tepat waktu.

"Begitu pula hubungan manajemen dan serikat pekerja. Meski berada di posisi yang berbeda, keduanya sebenarnya berlayar menuju tujuan yang sama, keberlanjutan perusahaan," kata Djusman dalam siaran persnya, Senin (11/8/2025).

Baca Juga:

Namun, pria yang mengabdikan diri sebagai karyawan BUMN sebagai 29 tahun ini menyebut persepsi keliru masih sering muncul. Banyak yang memandang serikat pekerja sebagai penghambat atau oposisi yang selalu berseberangan dengan manajemen.

"Padahal, serikat pekerja adalah mitra strategis yang menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak pekerja," kata dia.

Menurut Djusman, kemitraan ini tidak berarti serikat harus setuju pada semua kebijakan. Justru perbedaan pendapat yang sehat membuka ruang dialog dan negosiasi untuk melahirkan keputusan yang menguntungkan semua pihak.

Baca Juga:

"Hubungan yang saling menghormati inilah yang menciptakan iklim kerja produktif dan berkelanjutan," ucapnya.

Dia menyebut contoh sukses bisa dilihat dalam integrasi BUMN kepelabuhanan. Saat Pelindo 1, 2, 3, dan 4 digabung menjadi satu entitas, serikat pekerja dan manajemen sepakat melalui Berita Acara Bali bahwa tidak akan ada rasionalisasi, tidak ada penurunan kesejahteraan, dan masa kerja karyawan tetap diakui.

Praktisi ketenagakerjaan Djusman Hi Umar menyebut serikat pekerja mitra strategis perusahaan dalam menjaga keseimbangan kepentingan bisnis dan hak pekerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Serikat Pekerja  Pekerja  perusahaan  Djusman Hi Umar  Bisnis  hak pekerja  BUMN 
BERITA SERIKAT PEKERJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp