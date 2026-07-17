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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Praktisi Soroti Pentingnya Sertifikasi Fasilitas Medis Hewan

Jumat, 17 Juli 2026 – 14:04 WIB
Praktisi Soroti Pentingnya Sertifikasi Fasilitas Medis Hewan - JPNN.COM
Ilustrasi klinik hewan modern. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan industri perawatan hewan peliharaan di Indonesia dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan kualitas fasilitas kesehatan hewan.

Praktisi menilai penyusunan standar mutu nasional menjadi langkah penting untuk menjamin keselamatan pasien sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan veteriner.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan peliharaan telah mendorong bertambahnya jumlah klinik dan rumah sakit hewan di berbagai daerah.

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Seiring perkembangan tersebut, industri kesehatan hewan juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Di sisi lain, perkembangan jumlah fasilitas kesehatan hewan dinilai belum sepenuhnya diikuti keseragaman standar pelayanan.

Saat ini, persyaratan pendirian klinik masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek administrasi, sementara standar infrastruktur dan kelengkapan peralatan medis masih beragam.

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"Di sektor kedokteran hewan, sistem penjaminan mutu serupa tampaknya masih berada dalam tahap transisi dan belum terpadu secara nasional," demikian disampaikan dalam kajian mengenai perkembangan industri perawatan hewan di Indonesia.

Perbedaan kualitas fasilitas tersebut membuat layanan yang diterima masyarakat menjadi bervariasi. Sejumlah klinik telah menerapkan standar internasional dengan ruang operasi steril dan peralatan medis modern, sementara sebagian lainnya masih mengandalkan fasilitas dasar untuk melakukan tindakan medis.

Pertumbuhan klinik hewan dinilai perlu diimbangi standar mutu nasional untuk menjamin keselamatan layanan medis.

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TAGS   fasilitas medis  layanan medis  Klinik Hewan  Hewan Peliharaan 

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