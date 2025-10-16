Pramono Akui Banyak Proyek Dikerjakan di Akhir Tahun, Kayak Kejar Setoran

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi keluhan masyarakat terkait banyaknya galian dan pengerjaan di jalan Jakarta beberapa waktu terakhir.

Hal itu memunculkan isu bahwa sejumlah pengerjaan di jalanan Jakarta karena mengejar penyerapan anggaran akhir tahun.

Pramono mengakui bahwa sejumlah proyek dan pekerjaan di Jakarta memang dikerjakan akhir tahun.

“Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung itu kayak ngejar setoran,” ucap Pramono di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/10).

Untuk itu, Pramono berjanji akan mengubah pola pengerjaan proyek yang berdampak kepada masyarakat tersebut.

Pada 2026, eks Anggota DPR RI itu bakal meminta anak buahnya untuk melakukan pelelangan lebih awal, sehingga pengerjaan tak menumpuk di akhir tahun.

“Nanti untuk APBD di 2026, dari awal kalau perlu bahkan sebelumnya sudah dilakukan lelang,” kata dia.

Pramono menyebutkan bahwa pola seperti itu sebelumnya dilakukan di pemerintah pusat saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.