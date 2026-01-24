Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pramono Anung Ajak LDII Jakarta Berkolaborasi untuk Organisasi & Masyarakat

Sabtu, 24 Januari 2026 – 15:28 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai sinergi pemerintah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan seperti LDII sangat penting untuk menyentuh akar rumput, terutama meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kemandirian ekonomi. Foto: dok LDII

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai sinergi pemerintah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan seperti LDII sangat penting untuk menyentuh akar rumput, terutama meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kemandirian ekonomi. 

Hal itu diungkapkan Pramono saat menghadiri pelantikan pengurus DPW LDII DKI Jakarta masa bakti 2025-2030. Acara yang digelar di Balai Agung, Balaikota, Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Dia juga menilai kehadiran LDII memberikan kontribusi nyata membantu pemerintah mengakselerasi pembangunan wilayah, mulai dari tingkat kelurahan hingga skala nasional.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam menata Jakarta. Saya mengapresiasi langkah nyata LDII yang turun langsung membina warga. Fokus kita bukan hanya membangun fisiknya, tapi juga membangun karakter dan ekonomi masyarakat agar kemiskinan bisa kita tekan bersama serta bisa melestarikan lingkungan sekitar,” ujar Pramono Anung.

Pramono juga mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, untuk bersinergi lebih lanjut menjadikan Jakarta sebagai kota yang nyaman dan bermanfaat bagi warganya. 

Dia juga berharap bisa kembali bersilaturahmi pada momen Ramadan mendatang.

“Saya berpesan semoga di bulan Ramadan, LDII sesekali mengundang saya kembali untuk bersilaturahmi,” imbuh Pramono Anung.

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, dalam arahannya meminta pengurus DPW LDII Jakarta untuk langsung tancap gas mengadopsi 8 klaster pengabdian; kebangsaan, dakwah, pendidikan, ekonomi syariah, kesehatan herbal, ketahanan pangan dan lingkungan, teknologi digital, serta energi baru terbarukan.

