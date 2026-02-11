Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Pramono Anung Berharap Konser BTS Digelar di JIS

Rabu, 11 Februari 2026 – 08:08 WIB
Pramono Anung Berharap Konser BTS Digelar di JIS - JPNN.COM
Grup idola BTS. Foto: twitter/BTS_official

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap konser grup asal Korea Selatan, BTS, digelar di Jakarta International Stadium (JIS).

Adapun konser BTS dijadwalkan digelar di Jakarta pada 26-27 Desember 2026 mendatang.

“Saya berharap mudah-mudahan konser BTS tanggal 26-27 Desember ada di JIS. Namanya juga harapan gubernur, enggak apa-apa juga dong,” kata Pramono Anung dilansir Antara, Selasa (10/2).

Baca Juga:

Menurutnya, Pemerintah Jakarta sedang mengintegrasikan antara JIS dengan Ancol.

Pramono Anung berharap langkah tersebut bisa memudahkan akses penonton konser BTS.

"Sehingga apabila masyarakat ingin menonton konser atau menyaksikan pertandingan Persija Jakarta di JIS, mereka tak perlu membawa kendaraan pribadi," jelasnya.

Baca Juga:

Selain itu, Pramono Anung menyebut bagi masyarakat yang membawa kendaraan pribadi, bisa dapat memarkirkan kendaraan di Ancol.

“Bahkan mudah-mudahan Maret, paling lama April ini, KRL sudah bisa terhubung dan berhenti di bawahnya JIS. Itulah yang akan secara signifikan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta," tambahnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap konser grup asal Korea Selatan, BTS, digelar di Jakarta International Stadium (JIS).

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BTS  konser BTS  Pramono Anung  JIS  Konser BTS Jakarta 
BERITA BTS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp