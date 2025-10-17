Pramono Anung Janji Ubah Pola Pengerjaan Proyek Agar Tidak Menumpuk di Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan mengubah pola pengerjaan proyek yang saat ini menumpuk di akhir tahun.

Untuk 2026 nanti, dia bakal meminta anak buahnya melakukan pelelangan lebih awal, sehingga pengerjaan tidak menumpuk di akhir tahun dan berdampak kepada kenyamanan masyarakat.

“Di balai kota sendiri saya sudah menyampaikan dari awal bahwa nanti untuk APBD di 2026, dari awal kalau perlu bahkan sebelumnya sudah dilakukan lelang,” kata Pramono, pada Kamis (16/10).

Menurutnya, pola seperti itu sebelumnya dilakukan di pemerintah pusat saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

“Dahulu pernah kami lakukan ketika pemerintah pusat, menterinya pada waktu itu Pak Basuki (Menteri PUPR). Maka dengan pola yang sama, saya akan dorong supaya enggak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun,” tuturnya.

Pramono Anung menilai bahwa perencanaan pengerjaan sejumlah proyek galian di jalan saat ini memang sangat menumpuk.

Bahkan, pola pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerap dikejar saat akhir tahun.

“Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung itu kayak ngejar setoran,” ucap Pramono Anung.