Pramono Anung Melantik 2.703 PPPK Tahap 1, Tekankan Integritas & Etos Kerja

Jumat, 22 Agustus 2025 – 00:02 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo melantik 2.703 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap1 formasi 2024.

Pelantikan PPPK itu dilakukan di halaman Balai Kota Jakarta, Kamis (21/8).

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 658 Tahun 2025.

PPPK tahap I terdiri atas 304 guru, 61 tenaga kesehatan, dan 2.338 tenaga teknis.

Pramono menekankan para pegawai agar dapat memegang teguh etika kerja dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

“Jalankanlah amanah ini dengan niat tulus, semangat belajar, dan melayani," kata Pramono dalam sambutannya.

Dia mengajak para pegawai memperkuat kolaborasi demi keberhasilan membangun Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih modern.

Pram, panggilan akrab Pramono, juga berpesan kepada PPPK yang dilantik agar dapat menjunjung tinggi integritas dan terus meningkatkan etos kerja dalam melayani warga Jakarta.