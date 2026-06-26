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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pramono Anung Minta Shin Tae-yong Bawa Persija Juara Musim Depan

Jumat, 26 Juni 2026 – 19:31 WIB
Pramono Anung Minta Shin Tae-yong Bawa Persija Juara Musim Depan - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan dalam acara Jakarta Water Hero 2026 di Balai Kota, Jakarta, Jumat (26/6/2026). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara langsung meminta pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong untuk membawa klub ibu kota tersebut meraih gelar juara musim depan.

“Secara khusus, saya ingin mengapresiasi Mr. Shin Tae-yong. Mr. Shin Tae-yong, saya harap tahun depan, kota ini akan berulang tahun ke-500, tolong berikan kado spesial untuk kami,” kata Pramono dalam acara Jakarta Water Hero 2026 di Balai Kota, Jakarta, Jumat.

Di sisi kursi undangan, tampak Shin Tae-yong tersenyum dan menyanggupi permintaan Pramono tersebut.

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Sebelumnya, Pramono sempat mengaku suasana hatinya memburuk sebab Persija Jakarta belum juga berhasil meraih gelar juara.

"Saya kalau lihat Diky (Ketua Umum Jakmania), langsung mood saya hilang karena nggak juara-juara, Pak, Persija-nya," ujar Pramono.

Meski demikian, menurut dia, penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru memberikan harapan baru bagi Persija.

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Untuk itu, bagi Pramono, kehadiran Shin Tae-yong saat ini memberikan sedikit hiburan. Pramono pun berharap Persija dapat kembali berprestasi dalam beberapa tahun ke depan.

"Begitu sekarang sudah mendatangkan Shin Tae-yong, ada hiburan sedikit," tutur Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara langsung meminta pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong membawa klub ibu kota tersebut meraih gelar juara musim depan.

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TAGS   Persija Jakarta  Shin Tae Yong  Pramono Anung  Persija Juara 
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