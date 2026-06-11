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Pramono Anung Sebut BTN JAKIM 2026 Bikin Roda Perekonomian Ibu Kota Bergerak

Kamis, 11 Juni 2026 – 19:27 WIB
Pramono Anung Sebut BTN JAKIM 2026 Bikin Roda Perekonomian Ibu Kota Bergerak - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat konferensi pers jelang BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta, Kamis (11/6). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 akan tersaji pada akhir pekan ini, Sabtu (13/6) dan Minggu (14/6).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut antusias penyelenggaraan ajang tersebut yang akan diikuti peserta dari berbagai kategori, mulai dari 5K, 10K, 21K, hingga 42K.

Tercatat, sekitar 45 ribu pelari bakal ambil bagian dalam event yang telah digelar sejak 2024 itu.

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Penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon 2026 diharapkan turut memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi di Jakarta.

Peserta tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia.

"Antusiasme pelari luar biasa karena mereka yang mengambil race pack sangat banyak bahkan masih ada orang yang berminat ikut untuk mengikuti event ini."

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"Saya yakin secara ekonomi ini pasti berdampak signifikan bagi Jakarta. Kami juga sudah melakukan pengecekan, dan hotel-hotel di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin hingga Rasuna Said sudah penuh dipesan," ujar pria kelahiran 11 Juni 1963 itu.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu juga menyambut positif tingginya antusiasme peserta dalam ajang tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyambut antusias peserta yang mengikuti event BTN Jakim 2026 akhir pekan ini

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TAGS   Pramono Anung  BTN JAKIM 2026  Jakarta International Marathon 2026  Marathon  event lari 
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