Pramono Anung Tegaskan Hanya Ingin Satu Periode Jadi Gubernur DKI Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan hanya ingin memimpin satu periode saja. Pram, panggilan akrab Pramono Anung Wibowo, mengaku tidak memiliki ambisi menjabat gubernur lebih dari satu periode.

“Target saya pengin jadi gubernur satu periode, tetapi saya memutuskan dan benar-benar satu periode dan berhenti,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (10/10).

Dia mengatakan bahwa masa jabatannya sebagai pemimpin Jakarta ini akan menjadi penutup perjalanan panjangnya di dunia birokrasi dan politik yang sudah dilakoninya selama seperempat abad.

Politikus senior PDIP itu bahkan mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan menjadi pemimpin ibu kota.

Sebelumnya, Pram justru ingin pensiun dan menikmati masa tua dengan bermain bersama cucu-cucunya. Sebab, sudah lebih dua dekade dia berkarier di pemerintahan dan politik.

Pram pun merasa sudah selesai dengan dirinya sendiri.

Jauh sebelum menjabat gubernur DKI Jakarta, Pram pernah menjadi anggota DPR RI, lalu sekretaris kabinet pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo.

