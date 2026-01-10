Pramono Bakal Aktifkan Kembali JPO Sarinah, Ini Alasannya

Sabtu, 10 Januari 2026 – 15:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait jembatan penyeberangan orang (JPO) Sarinah yang akan dibuka kembali.

Menurut Pramono, rencana pembukaan kembali JPO itu untuk mengakomodir masyarakat difabel.

“Jadi, JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan terutama untuk difabel. Itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan,” kata Pramono di Kebayoran Lama, pada Jumat (9/1).

Pramono mengaku sudah membaca pro-kontranya masyarakat termasuk oleh Koalisi Pejalan Kaki yang ingin agar penyeberangan tetap melewati pelican crossing.

“Jalan kaki di bawahkan tetap dibuka kemudian di atas sebagai alternatif pilihan,” kata dia.

Dia menegaskan, meski JPO Sarinah diaktifkan kembali, pelican crossing tak akan ditutup.

“Jadi, tetap semua enggak ada yang ditutup,” tuturnya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membongkar dan menutup JPO Sarinah dengan alasan estetika kota agar pandangan ke arah Patung Selamat Datang dan gedung-gedung bersejarah tidak terhalang.