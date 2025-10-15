Close Banner Apps JPNN.com
Pramono Bakal Bongkar Tiang Monorel, Ada Kalimat Doakan Saya

Rabu, 15 Oktober 2025 – 18:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku akan membongkar semua tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika (Senayan), Jakarta.

Pramono mengatakan pembongkaran semua tiang mangkrak itu baru akan dilakukan pada Januari 2026 mendatang.

“Pokoknya doakan bulan Januari depan kami sudah sudah mulai bersih-bersih,” ujar Pramono dikutip Rabu (15/10).

Politikus senior PDIP mengatakan berdasarkan data yang ia terima terdapat 90 tiang monorel yang dibiarkan berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said-Jalan Asia Afrika.

“Tolong doakan saja, mudah-mudahan segera saya selesaikan,” kata Pramono.

Pramono menyampaikan, adanya tiang monorel yang mangkrak itu sangat mengganggu keindahan Jakarta.

Oleh karena itu, dia ingin segera menyelesaikan masalah hukum yang ada dan merapikan tiang-tiang itu.

Pramono juga sudah mengirimkan surat resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk mempercepat penyelesaian tiang monorel tersebut.

