Pramono Bakal Bongkar Tiang Monorel, Ada Kalimat Doakan Saya

Rabu, 15 Oktober 2025 – 18:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku akan membongkar semua tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika (Senayan), Jakarta.

Pramono mengatakan pembongkaran semua tiang mangkrak itu baru akan dilakukan pada Januari 2026 mendatang.

“Pokoknya doakan bulan Januari depan kami sudah sudah mulai bersih-bersih,” ujar Pramono dikutip Rabu (15/10).

Baca Juga: Monorail Mau

Politikus senior PDIP mengatakan berdasarkan data yang ia terima terdapat 90 tiang monorel yang dibiarkan berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said-Jalan Asia Afrika.

“Tolong doakan saja, mudah-mudahan segera saya selesaikan,” kata Pramono.

Pramono menyampaikan, adanya tiang monorel yang mangkrak itu sangat mengganggu keindahan Jakarta.

Baca Juga: Ahok Serahkan Surat Pemutusan Kerja Sama dengan Jakarta Monorail

Oleh karena itu, dia ingin segera menyelesaikan masalah hukum yang ada dan merapikan tiang-tiang itu.

Pramono juga sudah mengirimkan surat resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk mempercepat penyelesaian tiang monorel tersebut.