Pramono Bakal Buat Aturan Turunan PP Tunas, Batasi Anak Bermedsos

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh aturan pemerintah pusat terkait larangan anak-anak menggunakan sosial media.

Pramono memastikan akan menyiapkan aturan turunan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah.

“Jakarta akan memberikan support sepenuhnya apa yang menjadi peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat,” ucap Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (30/3).

Menurut dia, dukungan itu diberikan untuk menghindarkan anak-anak dari konten negatif yang mudah diakses di media sosial.

Untuk itu, perlu ada regulasi yang membatasi penggunaan platform-platform digital tertentu.

“Bahaya dari ancaman terhadap persoalan-persoalan yang bisa timbul karena anak-anak belum dewasa kemudian dia mengkonsumsi yang bukan, belum waktunya. Itu pasti akan memberikan dampak yang kurang baik,” kata Pramono.

Pemprov Jakarta disebut tidak hanya mendukung secara prinsip, tetapi juga akan bergerak menyusun aturan turunan agar kebijakan tersebut bisa diterapkan lebih efektif.

“Sehingga dengan demikian, kami segera akan membuat turunan peraturan. Pemerintah DKI Jakarta nanti kami akan bersama-sama dengan DPRD DKI Jakarta untuk merumuskan itu,” tambahnya.