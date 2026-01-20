Pramono Bakal Buka Rute Baru Transjabodetabek, Blok M-Soetta dan Cawang-Jababeka

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membuka sejumlah rute baru Transjabodetabek untuk menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ada dua rute Transjabodetabek yang bakal dibuka, yakni Blok M-Bandara Soekarno Hatta dan Cawang-Jababeka.

Hal itu dikatakan Pramono dalam agenda Groundbreaking Entrance Stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2A, pada Selasa (20/1).

“Memang kami akan membuka rute-rute baru. Yang pertama yang dari laporan dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan adalah dari Blok M ke Bandara. Karena ini kebutuhannya sekarang ini tinggi sekali,” ucap Pramono.

Untuk rute Cawang-Jababeka, akan dibuka lantaran Pramono menilai banyak warga Jakarta yang bekerja di wilayah tersebut.

“Sehingga dengan demikian saya sedang mematangkan karena memang untuk lintas antar provinsi ini harus mendapatkan persetujuan Kementerian Perhubungan,” kata dia.

Pramono pun meminta kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk disampaikan kepada Menteri Perhubungan mengenai rencana tersebut.

“Supaya ini bisa kami atasi,” tuturnya.