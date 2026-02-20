Pramono Bakal Cabut Izin Lapangan Padel yang Menganggu Kenyamanan Warga

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo segera mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas terkait perizinan padel.

Pramono mengaku langkah ini dilakukan karena adanya warga yang mengeluh lapangan padel di Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan sangat berisik dan mengganggu kenyamanan.

“Jadi, minggu depan saya akan mengundang seluruh pihak yang khusus berkaitan dengan izin padel ini,” kata Pramono dikutip Jumat (20/2).

Pramono mengaku akan memerintahkan kepada jajaran untuk mempresentasikan daerah-daerah mana saja yang lapangan padel melanggar izin, dan mengganggu kenyamanan warga.

“Meminta untuk dipresentasikan dan juga wilayah yang keberadaan padel yang mengganggu masyarakat karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan,” katanya.

Pramono menegaskan Pemprov DKI bakal menggambil tindakan dan sanksi tegas kepada pemilik padel jika melanggar aturan dan izin.

"Tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas untuk itu,” kata Pramono.

Diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial threads @idhm yang mengeluh lapangan padel di sebelah rumahnya bising dan mengganggu rutinitas.