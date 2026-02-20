Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pramono Bakal Cabut Izin Lapangan Padel yang Menganggu Kenyamanan Warga

Jumat, 20 Februari 2026 – 12:03 WIB
Pramono Bakal Cabut Izin Lapangan Padel yang Menganggu Kenyamanan Warga - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo segera mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas terkait perizinan padel.

Pramono mengaku langkah ini dilakukan karena adanya warga yang mengeluh lapangan padel di Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan sangat berisik dan mengganggu kenyamanan.

“Jadi, minggu depan saya akan mengundang seluruh pihak yang khusus berkaitan dengan izin padel ini,” kata Pramono dikutip Jumat (20/2).

Baca Juga:

Pramono mengaku akan memerintahkan kepada jajaran untuk mempresentasikan daerah-daerah mana saja yang lapangan padel melanggar izin, dan mengganggu kenyamanan warga.

“Meminta untuk dipresentasikan dan juga wilayah yang keberadaan padel yang mengganggu masyarakat karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan,” katanya.

Pramono menegaskan Pemprov DKI bakal menggambil tindakan dan sanksi tegas kepada pemilik padel jika melanggar aturan dan izin.

Baca Juga:

"Tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas untuk itu,” kata Pramono.

Diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial threads @idhm yang mengeluh lapangan padel di sebelah rumahnya bising dan mengganggu rutinitas.

Baru-baru ini, viral di media sosial threads seorang warga di Jakarta yang mengeluh lapangan padel di sebelah rumahnya bising dan mengganggu rutinitas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   padel  olahraga padel  Pramono Anung  Pramono  Lapangan Padel 
BERITA PADEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp