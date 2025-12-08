Pramono Bakal Lanjutkan Pengerjaan Tanggul Pantai yang Sempat Bocor

Senin, 08 Desember 2025 – 15:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk segera melanjutkan pembangunan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) atau tanggul pantai.

Pernyataan tersebut untuk merespons adanya tanggul yang sempat bocor di area Tanggul Mutiara, pada 4 Desember lalu.

Pramono sendiri meninjau tanggul pantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (8/12) pagi.

“Saya tetap meminta kepada dinas sumber daya air untuk melanjutkan pembangunan di tahun 2026, ini untuk NCICD,” ucap Pramono di lokasi.

Dia menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan dilanjutkan adalah Asahi Mas panjang 1,2 kilometer, segmen Ancol Barat Seafront sepanjang 0,8 kilometer, Tanggul Mitigasi Muara Angke sepanjang 1,1 kilometer.

Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki tanggung jawab mengerjakan tanggul sepanjang 28 kilometer. Yang sudah terbangun sepanjang 11,7 kilometer.

Selanjutnya, 16,5 kilometer masih harus dibangun oleh Pemprov DKI.

“Maka harapan saya kalau dari 28 itu 11 sekian sudah kita lakukan, masih kurang 16 kilometer sekian,” kata dia.