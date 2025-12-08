Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pramono Bakal Lanjutkan Pengerjaan Tanggul Pantai yang Sempat Bocor

Senin, 08 Desember 2025 – 15:22 WIB
Pramono Bakal Lanjutkan Pengerjaan Tanggul Pantai yang Sempat Bocor - JPNN.COM
Pramono saat meninjau tanggul pantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (8/12) pagi. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk segera melanjutkan pembangunan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) atau tanggul pantai.

Pernyataan tersebut untuk merespons adanya tanggul yang sempat bocor di area Tanggul Mutiara, pada 4 Desember lalu.

Pramono sendiri meninjau tanggul pantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (8/12) pagi.

Baca Juga:

“Saya tetap meminta kepada dinas sumber daya air untuk melanjutkan pembangunan di tahun 2026, ini untuk NCICD,” ucap Pramono di lokasi.

Dia menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan dilanjutkan adalah Asahi Mas panjang 1,2 kilometer, segmen Ancol Barat Seafront sepanjang 0,8 kilometer, Tanggul Mitigasi Muara Angke sepanjang 1,1 kilometer.

Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki tanggung jawab mengerjakan tanggul sepanjang 28 kilometer. Yang sudah terbangun sepanjang 11,7 kilometer.

Baca Juga:

Selanjutnya, 16,5 kilometer masih harus dibangun oleh Pemprov DKI.

“Maka harapan saya kalau dari 28 itu 11 sekian sudah kita lakukan, masih kurang 16 kilometer sekian,” kata dia.

Pramono memerintahkan SDA untuk segera melanjutkan pembangunan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) atau tanggul pantai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pramono Anung  Jakarta Utara  tanggul bocor  tanggul pantai 
BERITA PRAMONO ANUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp