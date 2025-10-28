Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pramono Bakal Membangun Rumah Sakit Tipe A di Lahan Sumber Waras

Selasa, 28 Oktober 2025 – 04:23 WIB
Pramono Bakal Membangun Rumah Sakit Tipe A di Lahan Sumber Waras - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal membangun rumah sakit baru di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lahan yang dimaksud terletak di area Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Jakarta Barat.

Pembangunan di atas lahan seluas 3,6 hektare itu telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pimpinan lembaga negara.

Baca Juga:

“Waktu itu memang ada proses penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kami sudah menerima kepastian bahwa status penyelidikannya telah dihentikan sejak 2023,” ujar Gubernur Pramono di Jakarta Barat, pada Senin (27/10).

Dia menjelaskan, dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tiga telah ditindaklanjuti, sementara dua lainnya sudah memperoleh kejelasan hukum, termasuk penghentian penyelidikan oleh KPK.

“Sekarang nilai tanah di kawasan ini sudah meningkat signifikan. Dulu sempat disebut merugikan Rp 191 miliar, tapi kini nilai pasarnya mencapai sekitar Rp 1,4 triliun. Artinya, tak ada lagi alasan untuk membatalkan pembangunan,” jelasnya.

Baca Juga:

Menurut dia, Pemprov DKI akan segera memulai tahap perencanaan pembangunan rumah sakit bertipe A di lokasi tersebut.

Proyek ini juga akan diajukan agar masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal membangun rumah sakit baru di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di area RS Sumber Waras

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pramono Anung  Jakarta  proyek strategis nasional  rumah sakit tipe a  Sumber Waras 
BERITA PRAMONO ANUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp