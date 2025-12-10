Pramono Bakal Tanggung Pemakaman Korban Kebakaran Gedung Terra Drone

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas insiden kebakaran yang terjadi di PT Terra Drone Indonesia, Jalan Letjen Soeprapto, Cempaka Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12).

Dia menyebutkan bahwa proses penanganan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, serta mengutamakan keselamatan dan dukungan bagi keluarga terdampak.

“Saya sebagai Gubernur Jakarta sungguh berduka, Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ucapnya saat meninjau lokasi kebakaran.

Pramono juga memastikan Pemprov DKI Jakarta akan bertanggung jawab penuh atas proses pemakaman korban meninggal dunia.

“Tadi, saya sudah menelepon Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menyiapkan segala keperluannya. Kemungkinan tidak bisa di satu tempat karena jumlahnya,” kata dia.

Untuk korban luka, Pemprov DKI memastikan seluruhnya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan dan ditangani secara menyeluruh tanpa biaya.

Pramono turut mengingatkan para pemilik usaha agar menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama.

“Kami berharap siapa pun yang memiliki usaha seperti ini benar-benar menjadikan keselamatan sebagai hal yang sangat penting,” tegasnya.