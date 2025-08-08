Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Pramono Bangun Taman Bendera Pusaka, Ada Lapangan Padel Gratis

Jumat, 08 Agustus 2025 – 20:20 WIB
Pramono Bangun Taman Bendera Pusaka, Ada Lapangan Padel Gratis
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meletakan batu pertama (groundbreaking) yang berlangsung di Taman Langsat, Jalan Barito, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/8). Foto: dokumentasi Tim Media Balai Kota

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bakal dilengkapi berbagai fasilitas.

Taman itu akan menjadi kawasan terpadu yang menghubungkan tiga taman legendaris, yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser.

Hal itu dikatakan Pramono saat meletakkan batu pertama (groundbreaking) yang berlangsung di Taman Langsat, Jalan Barito, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/8).

Menurutnya, taman tersebut dilengkapi sarana olahraga mulai dari jogging track, padel, hingga tenis yang dapat diakses secara gratis.

“Yang dibangun adalah kurang lebih 5,6 hektare dan di sana ada jogging track, nanti ada lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, pedal, jogging tracknya kurang lebih 1,2 kilometer,” ungkap Pramono.

Selain itu, taman juga bakal digunakan untuk mengatur banjir dengan agar mengurangi dampak ke lingkungan sekitar.

“Di tempat itu selalu banjir. Maka dengan demikian apa yang akan menjadi manfaat buat lokasi yang sekarang menjadi lokasinya Taman ASEAN atau Blok M yang pertama adalah penanganan banjir,” jelasnya.

Pramono Anung menambahkan, revitalisasi Taman Bendera Pusaka dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pramono Anung mengatakan pembangunan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bakal dilengkapi berbagai fasilitas.

Taman Bendera Pusaka  Pramono Anung  Pramono  Taman Barito 
