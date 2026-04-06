Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pramono Beri Hukuman untuk Anak Buahnya yang Tindaklanjuti Aduan Warga dengan AI

Senin, 06 April 2026 – 13:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Pasar Gardu Asem, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi pengaduan warga mengenai parkir liar di aplikasi JAKI milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditindaklanjuti dengan artificial intelligent (AI).

Aduan warga tersebut mengenai parkir liar di Pasar Rebo, Jakarta Timur ditanggapi menggunakan AI.

Pramono mengaku sudah memerintahkan kepada Badan Inspektorat untuk memeriksa lurah atau suku dinas terkait.

“Siapapun yang salah, harus diberikan hukuman. Dan ini tidak boleh terulang kembali,” ujar Pramono di Pasar Gardu Asem, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4).

Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus transparan terhadap penanganan masalah apapun.

“Lebih baik misalnya lah, belum selesai ya belum selesai saja daripada kemudian dilakukannya apa, dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi,” kata dia.

Sebelumnya, salah satu warganet mengeluhkan pengaduan mengenai parkir liar di aplikasi JAKI milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditindaklanjuti dengan AI.

Mulanya, pemiliki akun Threads @seinsh mengadukan adanya parkir liar di permukiman di Pasar Rebo, Jakarta Timur. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jaki  Pramono  Parkir Liar  PDI Perjuangan  Teknologi AI 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp