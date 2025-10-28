Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pramono Gelar Ratas Besok, Bahas Infrastruktur Rusak di Jakarta

Selasa, 28 Oktober 2025 – 22:24 WIB
Pramono Gelar Ratas Besok, Bahas Infrastruktur Rusak di Jakarta - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menggelar rapat terbatas (ratas) membahas berbagai persoalan infrastruktur yang rusak di Jakarta. Rapat yang direncanakan digelar besok tersebut, salah satunya membahas jalan beda tinggi di Jakarta Utara.

"Besok kami akan secara khusus mengadakan rapat terbatas yang berkaitan dengan kasus-kasus yang kemarin kami lihat di Jakarta Utara (jalan rusak)," kata Pramono di Jakarta Pusat, Selasa.

Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menanggapi sejumlah laporan masyarakat terkait infrastruktur, termasuk kerusakan fasilitas umum dan jembatan yang belum rampung.

Baca Juga:

Dia ingin seluruh kasus serupa di berbagai wilayah Jakarta mendapat perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta.

"Saya ingin yang seperti itu juga menjadi perhatian dari Balai Kota. Termasuk jembatan ataupun apa yang belum selesai akan saya selesaikan," ujar Pramono.

Sebelumnya, pada Senin (27/10), Pramono meninjau jalan beda tinggi yang kerap membuat kendaraan terperosok di Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut).

Baca Juga:

Jalan yang dibangun pihak swasta itu mangkrak sejak 2016. Pramono mengecek Jalan Inspeksi Kali Duri, Penjaringan, Jakarta Utara, bersama Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat dan jajaran Pemprov DKI lainnya.

Jalan itu tampak tinggi di salah satu sisi. Kondisi tersebut kerap dikeluhkan warga karena membahayakan pengguna jalan.

Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menggelar rapat terbatas (ratas) membahas berbagai persoalan infrastruktur yang rusak di Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   infrastruktur  infrastruktur rusak Jakarta  Jakarta  Pramono Anung 
BERITA INFRASTRUKTUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp