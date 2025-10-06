Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pramono Janji Tak Pangkas Anggaran KJP-KJMU Meski Dana Transfer Dipangkas Pempus

Senin, 06 Oktober 2025 – 22:33 WIB
Pramono Janji Tak Pangkas Anggaran KJP-KJMU Meski Dana Transfer Dipangkas Pempus - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tak akan memangkas anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di 2026.

Kedua anggaran tersebut tak terkena pemangkasan dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat untuk DKI Jakarta, yang dipotong Rp 15 triliun pada 2026.

“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik,” ucap Pramono di Balai Kota DKI, pada Senin (6/10).

Baca Juga:

“Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta bakal mengefisiensi sejumlah anggaran dan program lainnya.

Pramono menuturkan, efisiensi yang dilakukan berkaitan dengan perjalanan dinas hingga anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama.

Baca Juga:

“Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu pun mengaku Pemprov DKI Jakarta patuh dan taat akan keputusan Pemerintah Pusat yang memangkas anggaran untuk 2026.

Pramono Anung menegaskan tak akan memangkas anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pramono Anung  Pramono  Pemprov DKI  Kjp  KJMU 
BERITA PRAMONO ANUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp