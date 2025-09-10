Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pramono Klaim Transjabodetabek Berhasil Urai Kemacetan Jakarta, Kecuali TB Simatupang

Rabu, 10 September 2025 – 14:39 WIB
Pramono Klaim Transjabodetabek Berhasil Urai Kemacetan Jakarta, Kecuali TB Simatupang - JPNN.COM
Tangkapan layar YouTube, Pramono Anung. Foto: ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan layanan Transjabodetabek telah berhasil mengurai kemacetan di Jakarta.

Terlebih saat layanan Transjabodetabek diperbanyak ke berbagai wilayah penyangga di sekitar Jakarta.

Pramono menyebut sempat dianggap remeh ketika membuka layanan Transjabodetabek dengan rute Alam Sutera-Blok M pada April 2025.

Baca Juga:

Kebijakan itu dinilai sejumlah pihak tidak akan memberikan banyak pengaruh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Saya jadi ingat ketika bersama-sama dengan Pak Gubernur (Banten), kami mulai yang pertama Transjabodetabek dari Alam Sutera ke Blok M. Pada waktu itu orang pasti memandang sebelah mata," ucap Pramono, pada Selasa (9/9).

Namun, eks Sekretaris Kabinet itu mengaku tak menyerah dengan anggapan dari sejumlah pihak tersebut.

Baca Juga:

Dia lanjut membuka sejumlah rute baru Transjabodetabek, yaitu rute Vida Bekasi-Cawang Sentral, PIK 2-Blok M, Sawangan-Lebak Bulus, Bogor-Blok M, dan Bekasi-Dukuh Atas.

"Sampai orang bercanda, dari mana saja kok ke Blok M?" kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan layanan Transjabodetabek telah berhasil mengurai kemacetan di Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Transjakarta  bus  Pramono  gubernur Jakarta 
BERITA TRANSJAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp