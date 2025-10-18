Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Pramono Minta Percasi DKI Jakarta Harus Tetap Jadi Juara Umum dalam Kejurnas

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 16:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua Umum Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. Foto: dokumentasi tim Kenneth

jpnn.com - Kepengurusan Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) DKI Jakarta periode 2025–2029 resmi dilantik oleh Ketua Umum PB Percasi Pusat, GM Utut Adianto, dengan disaksikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

Pelantikan itu digelar di di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, pada Rabu (15/10) lalu.

Dalam pelantikan tersebut, Hardiyanto Kenneth yang dilantik menjadi Ketua Umum Percasi DKI Jakarta, mendapat dua tantangan besar dari Pramono dan Utut Adianto.

Pramono memberikan tantangan kepada Kenneth untuk melanjutkan tradisi DKI Jakarta sebagai juara umum di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur 2025 yang akan segera berlangsung di Mamuju, Sulawesi Barat, pada 7–13 November 2025 mendatang.

"Saya berharap, dalam Kejurnas ke depan yang akan diadakan di Mamuju, Percasi DKI Jakarta harus tetap menjadi juara umum. Kepada Pak Kenneth dan kawan-kawan yang baru dilantik, saya berharap momentum baik ini terus dipertahankan,” ucap Pramono, dikutip Sabtu (18/10).

Pramono juga meminta kepada piha BUMD DKI Jakarta yang ada dalam kepengurusan Percasi DKI terus mendukung kegiatan organisasi tersebut.

“Biar kita bisa mempertahankan titel juara umum,” kata dia.

Tantangan tersebut pun disanggupi oleh pria yang akrab disapa Bang Kent itu. Fia menyatakan siap membawa Percasi DKI Jakarta untuk mempertahankan gelar juara umum yang sebelumnya diraih, di mana DKI Jakarta berhasil merebut enam medali emas.

