JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Pramono Optimistis Bank Jakarta Bakal IPO Tahun Depan

Senin, 26 Januari 2026 – 03:29 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada rapat kerja Bank Jakarta di Hotel Pullman, Podomoro City, Jakarta Barat, pada Kamis (22/1) lalu. Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku optimis bahwa Bank Jakarta dapat melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada tahun depan.

Keyakinan tersebut didasarkan pada penguatan budaya kerja, profesionalisme, serta kesiapan fundamental perusahaan.

Hal itu disampaikan pada rapat kerja Bank Jakarta di Hotel Pullman, Podomoro City, Jakarta Barat, pada Kamis (22/1) lalu.

Pramono menegaskan, pembangunan corporate culture menjadi fondasi utama bagi Bank Jakarta dalam mempersiapkan diri sebagai perusahaan terbuka.

Corporate culture yang kuat akan menentukan arah, kualitas kinerja, dan daya saing bank, khususnya dalam menghadapi tuntutan transparansi sebagai perusahaan publik.

“Untuk menjadi bank IPO, corporate culture itu harus betul-betul dibentuk dan menjadi bagian inheren dari perusahaan,” ujar Pramono, dalam keterangannya, dikutip Minggu (25/1).

Selain budaya kerja, Pramono menekankan pentingnya membangun teamwork yang efektif dengan mengedepankan pola kerja work smart.

