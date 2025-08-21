Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pramono Putihkan 1.897 Ijazah Siswa Jakarta yang Tertahan

Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:56 WIB
Pramono Putihkan 1.897 Ijazah Siswa Jakarta yang Tertahan - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan 1.897 Pemutihan Ijazah kepada siswa yang sudah lulus.

Menurut Pramono, bantuan pemutihan itu merupakan Tahap IV Tahun 2025 yang akan diberikan sebanyak 3 gelombang. Anggaran yang digunakan senilai Rp 7,69 miliar.

“Sampai dengan sekarang ini bantuan untuk pemutihan ijazah bagi warga Jakarta yang sudah terbagikan 3.212, kurang lebih nilainya Rp 12 miliar lebih sedikit,” ucap Pramono di SMA Islam Said Naum, Tanah Abang, Kamis (21/8).

Baca Juga:

Selain memberikan ijazah, Pemerintah DKI Jakarta juga mengajak 1.102 siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk melakukan wisata edukasi atau edutrip.

Pramono menuturkan bahwa dirinya ingin para penerima edutrip merasakan pengalaman mengunjungi tempat-tempat wisata edukasi seperti museum, taman, hingga perpustakaan.

“Saya yakin dulu pasti tidak pernah terbayangkan karena pengalaman saya ketika turun ke bawah, banyak anak-anak Jakarta yang memang betul-betul belum pernah melihat fasilitas yang dimiliki oleh Jakarta,” tuturnya.

Baca Juga:

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku prihatin karena sejumlah anak yang belum pernah merasakan tempat wisata salah satunya Taman Impian Jaya Ancol.

“Saya sampaikan kepada birokrasi pemerintahan di Bali Kota, saya ingin anak-anak Jakarta bisa menikmati fasilitas yang dimiliki oleh Jakarta untuk apa? Untuk membuka wawasan bagi yang bersangkutan,” kata dia. (mcr4/jpnn)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan 1.897 Pemutihan Ijazah kepada siswa yang sudah lulus.

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pramono  Pramono Anung  Ijazah Siswa  Ijazah Siswa tertahan 
BERITA PRAMONO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp