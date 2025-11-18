Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Pramono Resmikan Perubahan Tanah Merah Menjadi Kampung Tanah Harapan

Selasa, 18 November 2025 – 13:58 WIB
Pramono Resmikan Perubahan Tanah Merah Menjadi Kampung Tanah Harapan - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meresmikan Kampung Tanah Harapan, Jakarta Utara, pada Selasa (18/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Kampung Tanah Harapan, Jakarta Utara yang sebelumnya bernama Kampung Tanah Merah.

Menurut Pramono, peresmian Kampung Tanah Harapan tersebut agar masyarakat dapat dengan mudah mengurus dokumen identitas diri.

Kampung Tanah Harapan diresmikan melalui Keputusan Gubernur Nomor 973 Tahun 2025 tentang Penamaan Tanah Harapan.

“Tidak perlu ada perubahan ataupun kelengkapan administrasi baru, semuanya sama,” ucap Pramono di Kampung Tanah, Harapan, pada Selasa (18/11).

“Sehingga dengan demikian, perubahan ini adalah keinginan betul-betul untuk memenuhi harapan baru agar masyarakat yang ada di sekitar atau di Kampung Tanah Harapan ini dapat bekerja dengan baik,” jelasnya.

Terkait penggunaan nama Kampung Tanah Harapan, Pramono berkeinginan agar tempat tersebut benar-benar membawa harapan baru.

Kampung Tanah Harapan itu juga menjadi salah satu lokasi yang dijanjikan oleh Pramono untuk dibangun saat kampanye sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2024 lalu.

Lantaran perubahan nama itu, 3 RW yang selama ini tidak pernah tersentuh pembangunannya akan dikembangkan.

