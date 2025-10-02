Pramono Resmikan Taman Bugar di Kebon Jeruk Hasil Aspirasi DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Taman Bugar di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Selasa (30/9) lalu.

Pembangunan ruang terbuka hijau itu disebut merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat.

Pramono menekankan bahwa Taman Bugar bentuk kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta terutama Anggota DPRD Hardiyanto Kenneth.

"Ketika Pak Kenneth reses maka inilah bentuk kolaborasi yang baik antara anggota DPRD DKI Jakarta dengan pemerintah DKI yang akhirnya terwujud taman yang akan kita resmikan bersama ini," ucap Pramono, dikutip Rabu (1/10).

Adapun, Taman Bugar itu dilengkapi ruang serbaguna, jogging track, lapangan serbaguna, arena permainan anak, dan lainnya. Bahkan, dilengkapi guiding blok untuk ramah disabilitas.

Pramono menjelaskan bahwa penamaan Taman Bugar merupakan idenya yang langsung diimplementasikan oleh Hardiyanto Kenneth dan Distamhut DKI Jakarta.

Dia berharap Taman Bugar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Awalnya saya sendiri yang mengusulkan, taman ini menjadi Taman Bugar, kenapa bugar? Saya berharap masyarakat sekitar sini bisa memanfaatkan fasilitas ini secara bebas," jelasnya.