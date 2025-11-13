Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Pramono Sebut Pelaku Peledakan SMAN 72 Bukan Korban Bullying

Kamis, 13 November 2025 – 16:05 WIB
Pramono Sebut Pelaku Peledakan SMAN 72 Bukan Korban Bullying - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI, pada Kamis (13/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah bahwa pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta adalah korban perundungan.

Menurut dia, hal itu disimpulkan berdasarkan kesaksian para teman dan pihak sekolah pelaku.

“Teman-teman atau anak-anak yang dari SMA 72 semuanya menyampaikan bahwa tidak ada bullying,” ucap Pramono di Balai Kota DKI, pada Kamis (13/11).

Selain itu, Pramono mengungkapkan bahwa terduga pelaku adalah anak broken home yang kemungkinan mempengaruhi dirinya.

“Pelakunya ini keluarganya antara bapak ibunya terpisah. Selama ini dia hidup dengan ayahnya. Ayahnya pun kan chef, sibuk,” kata dia.

Melihat dari bom rakitan yang dipersiapkan serta cara pelaku beraksi, diduga terpengaruh dari media sosial yang saat ini banyak menunjukkan video tentang kekerasan.

“Ya, mungkin ini pengaruh dari YouTube media sosial. Dan inilah yang kemudian saya sudah minta kepada Ibu Kepala Dinas segera ditangani,” tuturnya.

Terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, menyiapkan tujuh bom, empat di antaranya meledak.

