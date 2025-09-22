Pramono Soroti Marak Kecelakaan Bus Transjakarta, Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti kecelakaan bus Transjakarta yang terjadi belakangan ini.

Dia berharap kejadian pada Transjakarta tidak terulang lagi demi kenyamanan dan keamanan para penggunanya.

Sebab, saat ini kenaikan penumpang Transjakarta naik signifikan, terlebih dengan adanya Transjabodetabek.

“Orang yang menggunakan Transjakarta sudah naik secara signifikan. Karena memang saya mendorong untuk penggunaan transportasi publik itu meningkat,” kata Pramono di Jakarta, Senin (22/9).

Politikus Parta PDI itu meminta agar pihak Transjakarta perlu menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan.

Pramono menilai, terkadang kecelakaan dapat terjadi karena adanya pengguna kendaraan lain yang memotong jalur Transjakarta.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga meminta pihak Transjakarta untuk melakukan evaluasi.

“Memang, kan, gini, kadangkala kejadiannya karena ada yang motong (jalur Transjakarta) dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, tentunya akan kami perbaiki. Enggak boleh terjadi lagi. Supaya ini juga memberi rasa aman dan nyaman,” tegasnya.