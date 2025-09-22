Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pramono Soroti Marak Kecelakaan Bus Transjakarta, Tegas

Senin, 22 September 2025 – 09:47 WIB
Pramono Soroti Marak Kecelakaan Bus Transjakarta, Tegas - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan saat ini kenaikan penumpang Transjakarta naik signifikan, terlebih dengan adanya Transjabodetabek. Foto Ilustrasi: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti kecelakaan bus Transjakarta yang terjadi belakangan ini.

Dia berharap kejadian pada Transjakarta tidak terulang lagi demi kenyamanan dan keamanan para penggunanya.

Sebab, saat ini kenaikan penumpang Transjakarta naik signifikan, terlebih dengan adanya Transjabodetabek.

Baca Juga:

“Orang yang menggunakan Transjakarta sudah naik secara signifikan. Karena memang saya mendorong untuk penggunaan transportasi publik itu meningkat,” kata Pramono di Jakarta, Senin (22/9).

Politikus Parta PDI itu meminta agar pihak Transjakarta perlu menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan.

Pramono menilai, terkadang kecelakaan dapat terjadi karena adanya pengguna kendaraan lain yang memotong jalur Transjakarta.

Baca Juga:

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga meminta pihak Transjakarta untuk melakukan evaluasi.

“Memang, kan, gini, kadangkala kejadiannya karena ada yang motong (jalur Transjakarta) dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, tentunya akan kami perbaiki. Enggak boleh terjadi lagi. Supaya ini juga memberi rasa aman dan nyaman,” tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan saat ini kenaikan penumpang Transjakarta naik signifikan, terlebih dengan adanya Transjabodetabek.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bus Transjakarta  Pramono Anung  kecelakaan  Transjabodetabek  
BERITA BUS TRANSJAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp