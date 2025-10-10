Pramono: Target Saya Pengin Jadi Gubernur Satu Periode, Lalu Berhenti

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku tidak memiliki ambisi untuk menjabat Gubernur DKI lebih dari satu periode.

Menurut pria yang akrab disapa Pram itu, masa jabatannya sebagai pemimpin Jakarta itu akan menjadi penutup dari perjalanan panjangnya di dunia birokrasi dan politik yang sudah dilakoni selama seperempat abad.

“Target saya pengin jadi gubernur satu periode, tetapi saya memutuskan dan benar-benar satu periode dan berhenti,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.

Sebelumnya, dia justru berkeinginan untuk pensiun dan menikmati masa tua dengan bermain bersama cucu-cucunya, karena sudah lebih dari dua dekade dia berkarier di pemerintahan dan politik.

Dia pun merasa sudah selesai dengan dirinya sendiri.

Jauh sebelum menjabat Gubernur DKI, Pramono pernah menjadi anggota DPR, lalu menjabat Sekretaris Kabinet pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo, baru kemudian dipercaya menjadi pemimpin Jakarta.

Secara tegas, dia mengatakan tidak memiliki niat untuk kembali mencalonkan diri dalam jabatan publik apa pun setelah masa jabatannya di Jakarta berakhir.