Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pilkada

Pramono: Target Saya Pengin Jadi Gubernur Satu Periode, Lalu Berhenti

Jumat, 10 Oktober 2025 – 13:56 WIB
Pramono: Target Saya Pengin Jadi Gubernur Satu Periode, Lalu Berhenti - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku tidak memiliki ambisi untuk menjabat Gubernur DKI lebih dari satu periode.

Menurut pria yang akrab disapa Pram itu, masa jabatannya sebagai pemimpin Jakarta itu akan menjadi penutup dari perjalanan panjangnya di dunia birokrasi dan politik yang sudah dilakoni selama seperempat abad.

“Target saya pengin jadi gubernur satu periode, tetapi saya memutuskan dan benar-benar satu periode dan berhenti,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

Baca Juga:

Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.

Sebelumnya, dia justru berkeinginan untuk pensiun dan menikmati masa tua dengan bermain bersama cucu-cucunya, karena sudah lebih dari dua dekade dia berkarier di pemerintahan dan politik.

Dia pun merasa sudah selesai dengan dirinya sendiri.

Baca Juga:

Jauh sebelum menjabat Gubernur DKI, Pramono pernah menjadi anggota DPR, lalu menjabat Sekretaris Kabinet pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo, baru kemudian dipercaya menjadi pemimpin Jakarta.

Secara tegas, dia mengatakan tidak memiliki niat untuk kembali mencalonkan diri dalam jabatan publik apa pun setelah masa jabatannya di Jakarta berakhir.

Pramono Anung memutuskan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta sebanyak satu periode saja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pramono Anung  Gubernur Dki Jakarta  karier politik  Pram 
BERITA PRAMONO ANUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp