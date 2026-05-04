Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pramono Teken Ingub Sampah, Harus Dipilah dari Sumbernya

Senin, 04 Mei 2026 – 16:23 WIB
Pramono Teken Ingub Sampah, Harus Dipilah dari Sumbernya - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto/Arsip: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) terkait pemilahan sampah yang mesti dilakukan dari sumbernya.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk pemilahan sampah di ibu kota.

“Saya sudah menandatangani Instruksi Gubernur untuk proses pemilahan. Dan dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk deklarasi pemilahan sampah yang ada di Jakarta,” ucap Pramono di Balai Kota DKI, pada Senin (4/5).

Baca Juga:

Pramono memberikan contoh program pemilahan sampah di Jakarta sudah terdapat di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Dia menargetkan dalam waktu dekat pelaksanaan pemilahan sampah akan dilakukan secara masif oleh seluruh kota administrasi di Jakarta.

“Ingub-nya sudah saya tandatangani. Itu merupakan gerakan bersama dan sebagai percontohan sebenarnya sudah dimulai di Rorotan, di Cilincing, dan sebagainya,” tuturnya.

Baca Juga:

Politikus PDI Perjuangan itu berharap gerakan positif tersebut akan massif dilakukan di seluruh Jakarta.

“Tetapi nanti mudah-mudahan minggu depan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dilakukan oleh semua kota administrasi yang ada di Jakarta,” kata dia.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk pemilahan sampah di ibu kota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pramono Anung  DKI Jakarta  Pemprov  sampah 
BERITA PRAMONO ANUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp