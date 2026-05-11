Pramono Wajibkan Seluruh Pasar di Jakarta Harus Kelola dan Pilah Sampah Sendiri

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan seluruh pasar di Jakarta harus mulai mengelola dan memilah sampah sendiri.

Hal itu dikatakannya saat meninjau pengolahan sampah organik di Pasar Area 7 Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin (11/5).

“Pasar Jaya, kan, punya 153 pasar dan sebenarnya hampir semua pasar yang ada di Jakarta itu dikelola oleh Pasar Jaya,” ucap Pramono di lokasi.

“Kami akan memperlakukan hal yang sama, baik itu yang Pasar Jaya maupun non-Pasar Jaya mereka tetap bertanggung jawab untuk pengelolaan sampah itu dilakukan pemilahan di pasarnya,” kata dia.

Untuk itu, sebanyak 153 pasar yang selama ini menghasilkan 500 ton sampah per hari menjadi tanggung jawab Pasar Jaya.

Sementara untuk pasar di luar pengelolaan Pasar Jaya bakal disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

“Saya minta Dinas Lingkungan Hidup untuk segera mengoordinasikan hal tersebut dengan pasar-pasar yang dikelola oleh non-Pasar Jaya,” tutur Pram.

Politikus PDI Perjuangan itu berjanji bahwa pengolahan dan pemilahan sampah sendiri harus dimulai sejak saat ini. (mcr4/jpnn)