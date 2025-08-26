Pramudya Diyakini Dapat Membawa ILUNI UI Berkontribusi Positif dalam Pembangunan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pramudya A. Oktavinanda resmi terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI). Ia terpilih setelah meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung pada Musyawarah Nasional ILUNI UI, 23-24 Agustus 2025.

Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Depok menyampaikan selamat kepada ketua umum terpilih Iluni UI tersebut.

Pramudya diharapkan dapat membangun tradisi gotong royong dalam Iluni UI ke depan sehingga setiap alumni UI dapat berdaya dan berkontribusi positif dalam pembangunan di Indonesia.

Baca Juga: Pramudya Raih Suara Signifikan di Pemilihan Ketum ILUNI UI

"Atas nama keluarga besar DPC PA GMNI Kota Depok, kami mengucapkan selamat kepada Pramudya, semoga Pramudya bisa berkolaborasi positif dengan semua pihak, khususnya alumni UI sehingga, tidak ada alumni UI yang merasa ditinggalkan atau berjalan sendiri," ujar Ketua DPC PA GMNI Kota Depok Adi Febrianto Sudrajat dalam pernyataannya di Depok, Senin (25/8/2025).

Adi yang juga merupakan alumni UI pun menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Pramudya ke depannya. Adi menilai, dengan semangat gotong royong dan juga prinsip berdikari yang diajarkan oleh Bung Karno, Iluni UI dapat lebih memberikan andil terhadap pembangunan bangsa Indonesia.

"Dengan demikian, Iluni UI, bukan saja bermanfaat bagi para anggotanya, yakni lulusan UI, namun juga dampak dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas dari Sabang sampai Merauke. Dan saya yakin, Pramudya punya integritas dan kapasitas untuk itu," tutur Adi.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil pemungutan suara secara elektronik (e-vote), Pramudya yang berpasangan dengan Masyita Crystallin meraih dukungan terbanyak dengan 6.528 suara atau 26,9 persen dari total suara masuk sebanyak 24.288 suara.

Disusul Ivan Ahda yang meraih dukungan terbanyak kedua dengan 5.560 suara (22,9 persen), dan Dewi Puspitorini 4.778 suara (19,7 persen) di urutan ketiga. Lalu, disusul M. Pradana Indraputra 4.716 suara (19,4 persen), Ratu (Aie) Febriana 1.642 suara (6,7 persen), Rapin Mudiardjo 611 suara (2,5 persen), dan Boni Hargens 452 suara (1,8 persen).(ray/jpnn)