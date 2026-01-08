Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Pramugari Gadungan Lolos Terbang Tujuan Jakarta, Bandara SMB II Palembang Angkat Bicara

Kamis, 08 Januari 2026 – 18:59 WIB
Bandara SMB II Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang angkat bicara terkait adanya pramugari gadungan bernama Khairun Nisa alias Nisya (23). 

General Manager Bandara SMB II Ahmad Syaugi Shahab menerangkan bahwa pihaknya sudah menerapkan prosedur pemeriksaan keamanan, kepada setiap calon penumpang pesawat maupun kru maskapai sebelum terbang.

Pemeriksaan keamanan juga dijalankan terhadap seorang calon penumpang yang berpakaian seperti kru pesawat Batik Air pada penerbangan Batik Air nomor penerbangan ID 7058 rute Palembang - Jakarta pada 6 Januari 2026.

“Kami memastikan bahwa seluruh proses pelayanan dan keamanan telah dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan SOP yang berlaku,” terang Syaugi, Kamis (8/1). 

Syaugi mengungkap bahwa calon penumpang yang berpakaian seperti kru pesawat Batik Air tersebut memproses keberangkatan seperti halnya penumpang pesawat, yakni melalui jalur pemeriksaan keamanan penumpang (Security Check Point/SCP). 

"Pada titik SCP tersebut personel Aviation Security melakukan pemeriksaan keamanan mencakup pemeriksaan boarding pass yang dikeluarkan maskapai penerbangan untuk naik pesawat, serta pemeriksaan orang dan barang," Jelas Syaugi.

Kata Syaugi, proses yang dijalani juga terlihat dalam pantauan CCTV. 

“Dari pemeriksaan yang dilakukan kemudian diketahui yang bersangkutan memiliki boarding pass yang sah dan tidak membawa barang yang dilarang naik ke pesawat," kata Syaugi. 

Pramugari gadungan lolos terbang Palembang - Jakarta, Bandara SMB II Palembang sebut sudah menerapkan pemeriksaan yang ketat.

