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JPNN.com - Politik

Prananda: Kongres II Garda Pemuda NasDem Jadi Momentum Konsolidasi Sambut Pemilu 2029

Selasa, 14 Juli 2026 – 18:01 WIB
Prananda: Kongres II Garda Pemuda NasDem Jadi Momentum Konsolidasi Sambut Pemilu 2029 - JPNN.COM
Ketum GP NasDem Prananda Surya Paloh menyatakan Kongres II jadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat peran pemuda menyambut Pemilu 2029. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Ketua Umum Garda Pemuda (GP) NasDem Prananda Surya Paloh menyatakan Kongres II menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat peran pemuda dalam menyongsong Pemilu 2029.

Kongres II yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-15 Garda Pemuda NasDem itu dijadwalkan berlangsung pada 21-22 Juli 2026 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Kegiatan tersebut akan dihadiri jajaran pengurus tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

"Tujuan utama Kongres II Garda Pemuda NasDem adalah melakukan konsolidasi internal secara menyeluruh guna menyatukan gerak, langkah, dan visi melalui berbagai program aksi strategis yang memposisikan pemuda sebagai tulang punggung utama Partai NasDem dalam menyongsong Pemilu 2029," kata Prananda di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/7).

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Menurut Prananda, kongres juga menjadi forum evaluasi terhadap kinerja organisasi, mulai dari kepengurusan pusat hingga daerah.

Evaluasi tersebut meliputi kaderisasi, pelaksanaan program unggulan, hingga tingkat keaktifan anggota.

"Oh ya tentu kita akan mengevaluasi semua ya, dari tingkat pusat maupun sampai daerah, provinsi, kabupaten, kota juga, dari program kaderisasinya, program-program unggulan ke depan, dan yang paling penting keaktifan anggota," ujarnya.

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Prananda mengatakan Garda Pemuda NasDem kini telah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Meski demikian, konsentrasi organisasi masih dominan di Pulau Jawa dan Sumatera.

Dia mengapresiasi terbentuknya kepengurusan di wilayah Indonesia timur, termasuk Papua Pegunungan.

Ketum GP NasDem Prananda Paloh menyatakan Kongres II jadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat peran pemuda menyambut Pemilu 2029

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TAGS   Garda Pemuda NasDem  Kongres II  Prananda Paloh  Pemilu 2029  Fachru Hidayat  Partai Nasdem  Surya Paloh 
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