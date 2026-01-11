Prananda PDIP Gagas Balai Kreasi untuk Memberdayakan UMKM Lokal

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menyiapkan langkah strategis melalui pengembangan UMKM dalam menjawab tantangan lapangan kerja bagi generasi muda.

Politikus muda PDI Perjuangan Muhammad Syaeful Mujab mengatakan isu lapangan kerja bagi anak muda menjadi poin krusial yang dibahas dalam komisi khusus saat Rakernas I.

Adapun PDIP melaksanakan Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta dari 10-12 Januari 2026.

"Perihal soal bagaimana lapangan pekerjaan, ini menjadi concern juga di PDI Perjuangan," ujar Mujab dalam konferensi pers hari kedua Rakernas I PDIP, Minggu (11/1).

Mujab menjelaskan bahwa aksi nyata partai akan diwujudkan melalui pembinaan UMKM yang terstruktur hingga ke tingkat daerah.

Eks Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan nantinya program tersebut berada di bawah arahan Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo melalui gagasan Balai Kreasi.

"Kami akan membina banyak sekali UMKM. Nanti amanatnya itu DPC-DPC (Dewan Pimpinan Cabang) harus membuat Balai Kreasi. Di situ, masing-masing DPC wajib melakukan pembinaan terhadap UMKM lokal," kata Mujab.

Langkah membina UMKM bertujuan agar PDIP tidak hanya berfokus pada wacana kebijakan, melainkan memberikan dukungan suportif yang menyentuh akar rumput.