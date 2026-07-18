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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Prancis Kejar Happy Ending untuk Deschamps di Piala Dunia 2026

Sabtu, 18 Juli 2026 – 15:05 WIB
Prancis Kejar Happy Ending untuk Deschamps di Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Skuad Timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Foto: Charly Triballeau/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Prancis membawa misi emosional saat menghadapi Inggris dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Les Bleus bertekad menutup era Didier Deschamps dengan kemenangan sebagai bentuk penghormatan atas jasa sang pelatih.

Laga melawan Inggris di Miami Stadium, dini hari nanti, memang bukan target yang diinginkan Prancis.

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Setelah gagal mencapai final, Les Bleus harus puas bertarung demi medali perunggu.

Namun, situasi itu tidak mengurangi semangat para pemain.

Bek Prancis, Ibrahima Konate menegaskan seluruh skuad memiliki motivasi besar untuk mempersembahkan kemenangan kepada Deschamps yang akan mengakhiri masa baktinya usai Piala Dunia 2026.

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"Kami ingin membalas jasa pelatih kami. Dia telah melakukan banyak hal untuk Timnas Prancis. Kami harus berterima kasih kepadanya dan melakukan segala yang kami bisa untuk memenangkan pertandingan ini," kata Konate dikutip dari ESPN.

Menurut pemain yang dikabarkan segera bergabung dengan Real Madrid itu, kemenangan atas Inggris akan menjadi hadiah perpisahan paling layak bagi pelatih yang telah membawa Prancis meraih berbagai prestasi selama lebih dari satu dekade.

Timnas Prancis membawa misi emosional saat menghadapi Inggris dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Prancis  Didier Deschamps  Piala Dunia  Inggris  Prancis vs Inggris 
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