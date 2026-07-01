Prancis & Norwegia Tembus 16 Besar Piala Dunia 2026, Ketemu Paraguay & Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 – 06:36 WIB

jpnn.com - NEW JERSEY - Prancis belum menemui lawan sepadan di Piala Dunia 2026.

Swedia yang dianggap bisa merusak jalan si finalis PD 2022 itu, gagal menemukan celah.

Pada 32 Besar Piala Dunia 2026 di New York/New Jersey Stadium, New Jersey, Rabu (1/7), Prancis menghajar Swedia 3-0.

Itu membuat Prancis selalu mencetak lebih dari dua gol di Piala Dunia 2026 sejauh ini (3-1 vs Senegal, 3-0 vs Irak, dan 4-1 vs Norwegia).

5 Besar Top Skor Piala Dunia 2026

fifa

Kylian Mbappe mengukir brace, yang membuat persaingan di panggung top skor Piala Dunia 2026 makin sengit.

Di 16 Besar, Prancis akan menemui si Penakluk Jerman, Paraguay.

Sebelum laga Prancis vs Swedia, Norwegia juga memastikan tiket 16 Besar setelah melumpuhkan perlawanan alot Pantai Gading.