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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Prancis Tak Akan Tinggalkan DNA Menyerang Saat Hadapi Swedia

Selasa, 30 Juni 2026 – 14:08 WIB
Prancis Tak Akan Tinggalkan DNA Menyerang Saat Hadapi Swedia - JPNN.COM
Skuad Timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Foto: Charly Triballeau/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Didier Deschamps memastikan Timnas Prancis tidak akan mengubah gaya bermainnya saat menghadapi Swedia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Rabu (1/7/2026) dini hari WIB.

Meski laga fase gugur identik dengan permainan yang lebih berhati-hati, Les Bleus tetap berpegang teguh pada identitas mereka sebagai tim yang gemar menyerang.

Menurut Deschamps, kekuatan utama Prancis terletak pada keberanian menekan lawan dan menciptakan banyak peluang.

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Untuk itu, ia tidak melihat alasan untuk mengubah pendekatan yang sejauh ini terbukti membawa hasil positif.

"Ada yang bertanya apakah kami bisa terus bermain seperti ini. Empat tahun lalu kami juga melakukannya dengan pemain yang berbeda, tetapi sistemnya hampir sama. Tim-tim lain juga bermain seperti itu," jelas Deschamps, dikutip dari Reuters.

Pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan timnya memang harus tetap disiplin ketika kehilangan bola.

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Namun, saat menguasai permainan, para pemain diminta tetap berani tampil ofensif dan tidak menghilangkan karakter menyerang yang sudah melekat pada Les Bleus.

Deschamps juga menepis anggapan Prancis harus bermain lebih defensif di babak gugur.

Prancis akan bertemu Swedia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Les Blues dipastikan akan tetapi tampil menyerang.

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TAGS   Prancis  Piala Dunia 2026  Prancis vs Swedia  Didier Deschamps 
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