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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Prancis vs Inggris: Deschamps Serius, Tegaskan Ini Bukan Pertandingan Persahabatan

Sabtu, 18 Juli 2026 – 10:00 WIB
Prancis vs Inggris: Deschamps Serius, Tegaskan Ini Bukan Pertandingan Persahabatan - JPNN.COM
Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps (kiri). Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko.

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Prancis akan berhadapan dengan Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock, Miami, Minggu dini hari.

Prancis harus memainkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-2 dari Spanyol pada semifinal, sedangkan Inggris takluk 1-2 di tangan Argentina.

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps mengatakan bahwa Les Bleus serius menghadapi The Three Lions pada laga nanti.

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“Ini bukan pertandingan persahabatan dan walau bukan laga yang ingin kami mainkan, tetap harus kami jalani,” kata Deschamps dalam laman FIFA pada Sabtu (18/7).

Menurut Deschamps, pertandingan perebutan tempat ketiga tetap penting dan semua elemen di dalam tim bertanggung jawab memenangkan laga ini.

"Memang ini tidak sepenting laga lainnya, namun saya tegaskan kembali: kami ada di sini," ungkap Didier Deschamps.

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Seandainya Prancis menang, ini akan menjadi medali perunggu ketiga Les Bleus setelah Piala Dunia 1958 dan 1986.

Prancis takluk 2-3 dari Spanyol dalam partai perebutan tempat ketiga Piala Dunia 1982 di Spanyol. (antara/jpnn)

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Prancis vs Inggris di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026, Deschamps menegaskan bahwa laga ini bukan pertandingan persahabatan.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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TAGS   Piala Dunia 2026  Prancis vs Inggris  Didier Deschamps  Prancis  Inggris 
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