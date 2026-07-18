Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Prancis vs Inggris, Kesempatan The Three Lions Membuktikan Diri

Minggu, 19 Juli 2026 – 00:05 WIB
Prancis vs Inggris, Kesempatan The Three Lions Membuktikan Diri - JPNN.COM
Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel bersama anak asuhnya setelah pertandingan melawan Kroasia. Foto: AFP/ARIC BECKER.

jpnn.com - JAKARTA - Duel Prancis vs Inggris pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 akan tersaji di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB.

Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 ini menjadi kesempatan The Three Lions untuk membuktikan diri.

"Mentalitas bukanlah sesuatu yang bisa dinyalakan dan dimatikan sesuka hati. Itu adalah momen untuk menunjukkan siapa kami sebenarnya dan apa yang telah kami tunjukkan sepanjang turnamen," kata Tuchel dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu (18/7).

Baca Juga:

Menurut Tuchel, kemenangan atas Prancis akan menjadi pelipur lara Inggris setelah gagal menembus final Piala Dunia sebagaimana terakhir kali pada edisi 1966.

Pencapaian terbaik mereka setelah itu adalah menjadi tim peringkat keempat pada dua edisi berbeda, 1990 di Italia dan 2018 di Rusia. Dalam arti lain, dua edisi itu, The Three Lions selalu kalah dalam laga perebutan tempat ketiga.

Pada 1990, mereka dikalahkan tuan rumah Italia dengan skor 2-1.

Baca Juga:

Lalu, pada 2018 giliran Belgia dengan generasi emas kala itu yang mengalahkan Inggris denga skor 2-0.

"Ini adalah kesempatan untuk mencatatkan hasil terbaik Inggris dalam 60 tahun terakhir. Kami akan menghadapi salah satu tim terbaik di dunia, bahkan mungkin tim yang tampil paling konsisten hingga semifinal," ucap Tuchel.

Laga Prancis vs Inggris pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang pembuktian diri The Three Lions.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prancis vs Inggris  The Three Lions  Piala Dunia 2026  Thomas Tuchel 
BERITA PRANCIS VS INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp