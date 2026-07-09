Prancis vs Maroko: Michael Olise Dalam Bahaya, Ada Apa?

jpnn.com - Timnas Prancis dipastikan tidak mendapatkan kabar yang diharapkan menjelang duel melawan Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

Michael Olise masih harus membawa beban kartu kuning setelah upaya Les Bleus mengajukan banding kepada FIFA berakhir sia-sia.

Dengan keputusan tersebut, winger berusia 24 tahun itu berada dalam posisi yang cukup riskan saat tampil di Stadion Boston, Jumat (10/7/2026) dini hari WIB.

Satu kartu kuning tambahan akan membuatnya harus menepi jika Prancis berhasil melangkah ke semifinal.

Olise sebelumnya diganjar kartu kuning ketika Prancis menyingkirkan Paraguay pada babak 16 besar. Wasit menilai pemain Bayern Munchen itu melakukan pelanggaran terhadap Matias Galarza.

Prancis sempat berharap hukuman tersebut dibatalkan. Mereka menilai tayangan ulang memperlihatkan insiden itu tidak layak berujung kartu kuning sehingga mengajukan permohonan kepada FIFA untuk melakukan peninjauan.

Namun, hasil yang diinginkan tak kunjung datang.

Pelatih Prancis Didier Deschamps mengungkapkan bahwa FIFA memutuskan tetap mempertahankan hukuman yang diterima Olise.