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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Prancis Vs Maroko: Terungkap Kejadian Penting 3 Menit Sebelum Gol Kedua Tercipta

Jumat, 10 Juli 2026 – 07:46 WIB
Prancis Vs Maroko: Terungkap Kejadian Penting 3 Menit Sebelum Gol Kedua Tercipta - JPNN.COM
Momen gol kedua tercipta pada laga 8 Besar Piala Dunia 2026 Prancis vs Maroko di Boston. Foto: Matt Slocum/AP Photo

jpnn.com - BOSTON - Pencetak gol kedua Prancis ke gawang Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 Ousmane Dembele mengungkap hal penting sebelum si kulit bundar masuk ke gawang.

Dembele mencetak gol pada menit ke-66 setelah menerima umpan dari Kylian Mbappe.

Gol tersebut menjadi sangat penting, lantaran Maroko bak menyerah setelah memberikan perlawanan keras.

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Dembele membuat skor menjadi 2-0 untuk Prancis. Gol pertama dicetak Mbappe pada menit ke-60.

"Tentu saja kami sangat senang karena bisa menang setelah berhasil fokus sepanjang pertandingan. Ini adalah kebahagiaan dan kesenangan murni. Kami akan tetap fokus pada laga selanjutnya," ujar Dembele.

Bintang PSG itu pun mengungkap hal yang sangat penting sebelum mencetak gol kedua di Boston Stadium, Jumat (10/7) subuh WIB itu.

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"Tiga menit sebelum gol saya, Kylian Mbappe berkata, menyuruh saya untuk tetap di tengah. Dia lalu berlari, bagus, membuka jalan bagi saya. Dan, saya benar-benar mendapat kesempatan melepaskan tembakan tepat sasaran dan melihatnya gol. Saya senang," tutur Dembele.

Di semifinal, Prancis akan menghadapi pemenang laga perempat final lainnya, yakni Spanyol vs Belgia.

Ada momen penting yang tercipta sekitar tiga menit sebelum gol kedua lahir dalam laga Prancis vs Maroko.

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TAGS   Prancis vs Maroko  Hasil Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Dembele  Mbappe 
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