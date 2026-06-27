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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Norwegia Vs Prancis: Ousmane Dembele Bersinar Terang, Rekor Bergengsi Tercipta

Sabtu, 27 Juni 2026 – 07:32 WIB
Norwegia Vs Prancis: Ousmane Dembele Bersinar Terang, Rekor Bergengsi Tercipta - JPNN.COM
Ousmane Dembele (depan) mencetak hattrick saat Prancis menggilas Norwegia 4-1. Foto: REUTERS/Dylan Martinez.

jpnn.com - Ousmane Dembele tampil luar biasa saat membawa Prancis menghancurkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026.

Bintang Paris Saint-Germain itu muncul sebagai aktor utama dengan torehan hattrick yang membawanya menorehkan catatan istimewa.

Bermain di Stadion Gillette, Foxborough, Sabtu (27/6/2026) dini hari WIB, Prancis langsung menguasai jalannya pertandingan.

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Dembele menjadi mimpi buruk lini pertahanan Norwegia setelah mencetak tiga gol pada 45 menit pertama.

Satu gol tambahan Les Bleus lahir menjelang pertandingan usai melalui Desire Doue. Sementara itu, Norwegia hanya mampu membalas sekali lewat Thelo Aasgard.

Penampilan gemilang tersebut tidak hanya mengantar Prancis meraih tiga poin, tetapi juga mengukir sejarah istimewa bagi Dembele.

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Sepanjang sejarah Piala Dunia, hanya Just Fontaine dan Kylian Mbappe yang lebih dahulu mampu mencatatkan trigol untuk Tim Ayam Jantan.

Fontaine melakukannya dua kali pada edisi 1958, sedangkan Mbappe mengukirnya saat final Piala Dunia 2022 melawan Argentina.

Ousmane Dembele tampil luar biasa saat membawa Prancis menghancurkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026.

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TAGS   Dembele  Ousmane Dembele  Prancis  Norwegia  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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